Підручник «Міжнародна економіка» розроблено відповідно до освітньої програми «Міжнародна економіка» для бакалаврів з галузі знань С «Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» (за спеціалізаціями) спеціалізацією С1.01 «Економіка».

У виданні автори розкривають ключові аспекти функціонування сучасної світової економіки, структуру та особливості міжнародної економічної системи, форми міжнародної економічної діяльності, закономірності розвитку світового ринку товарів і послуг.

Окрему увагу приділено міжнародному руху капіталу, глобальному ринку праці та міграційним процесам, функціонуванню світової валютної системи та механізмам міжнародних розрахунків. Проаналізовано платіжний баланс та інструменти забезпечення макроекономічної рівноваги, а також сучасні тренди й моделі міжнародної економічної інтеграції.

Підручник призначений для студентів економічних спеціальностей, викладачів, дослідників та практиків у сфері міжнародної економіки. Студенти можуть використовувати видання у межах підготовки до ЄФВВ з економіки та міжнародної економіки.