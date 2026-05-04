Сезон фонтанів стартував у Тернополі 3 травня. В місті працюватиме чотири водограї. Решту міських фонтанів, як і торік, не задіюватимуть, аби зекономити кошти для потреб ЗСУ.

Фахівці КП «Тернопільводоканал» уже запустили в роботу аераційний фонтан на Тернопільському ставі, водограй на відпочинковій зоні «Циганка», «Кульбабу» у сквері Чорновола та фонтан на бульварі Дмитра Вишневецького.

Водограї працюватимуть у теплу та сонячну погоду. Помилуватися ними у травні у будні дні можна буде з 11.00 до 20.00 год. У вихідні фонтани вимикатимуть пізніше – о 21.00 год.

Запуск фонтанів відбувається за графіком управління ЖКГ, благоустрою та екології Тернопільської міської ради.