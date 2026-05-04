43-річна жителька Чортківського району стала жертвою онлайн-шахраїв.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

За словами заявниці, протягом квітня з нею спілкувалася невідома особа, яка пропонувала можливість додаткового заробітку через інтернет-ресурс. Потерпілій обіцяли прибуток після виконання певних умов та переказу коштів на вказані банківські рахунки.

Повіривши шахрайській схемі, жінка неодноразово перераховувала гроші на різні карткові рахунки. Загальна сума збитків становить 106 тисяч гривень.

За даним фактом поліцейські проводять перевірку та встановлюють особу, причетну до незаконного заволодіння коштами.

Правоохоронці вкотре застерігають громадян: не довіряйте оголошенням про легкий заробіток в інтернеті. Якщо для отримання прибутку вас просять спершу переказати власні кошти – це одна з типових ознак шахрайства. Не повідомляйте стороннім особам дані банківських карток, не переходьте за сумнівними посиланнями та не надсилайте гроші на невідомі рахунки.

Якщо ви стали жертвою шахраїв або помітили підозрілу фінансову пропозицію, одразу звертайтеся до поліції за номером 102.