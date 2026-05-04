У Тернополі затримали чоловіка, який під час конфлікту з неповнолітнім погрожував йому та вистрілив у спину з пневматичного пістолета.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Інцидент стався у неділю, 3 травня, на одній із вулиць мікрорайону Кутківці. До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік погрожує хлопцеві предметом, схожим на пістолет.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили особу фігуранта. Ним виявився 38-річний житель Тернополя, який також є порушником військово-облікового законодавства (ст. 210 КУпАП).

Як з’ясувалося, чоловік підійшов до компанії неповнолітніх, спровокував конфлікт і під час сварки почав погрожувати одному з хлопців. Зловмисник дістав предмет, схожий на пістолет, та вистрілив у спину потерпілому.

Після скоєного чоловік утік з місця події, а пістолет викинув. Експерти підтвердили, що це була пневматична зброя.

Вирішується питання щодо затримання фігуранта відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Як з’ясувалося, тернополянин нещодавно вже потрапляв у поле зору правоохоронців – під час конфлікту він погрожував сусідові пневматичним пістолетом та вистрілив йому в око. Наразі досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні триває.