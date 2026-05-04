Рятувальники опублікували фото з гасіння пожежі, що виникла після російської атаки на Тернопіль 1 травня. Це був один з найбільших дронових обстрілів міста.

“Ще кілька моментів роботи тернопільських надзвичайників під час ліквідації пожежі, що виникла внаслідок ворожої атаки на промисловий об’єкт у Тернополі.

У цих кадрах — люди після годин боротьби з вогнем, димом і високою температурою. Виснажені, вкриті сажею, але зібрані, стійкі й незламні.

Вони працювали в екстремальних умовах: стримували поширення вогню, ліквідовували осередки загоряння та робили все можливе, щоб мінімізувати наслідки атаки.

Це служба, яку не завжди можна передати цифрами оперативних зведень. За кожною ліквідованою пожежею — важка робота, ризик, витримка і професійність рятувальників.

Дякуємо кожному, хто був на місці та працював заради безпеки людей”, — зазначили в Головному управлінні ДСНС у Тернопільській області.

Вдень 1 травня Росія атакувала Україну – дрони залітали хвилями протягом понад семи годин, били переважно по містах центру та заходу України. Вибухи чули в Житомирі, Тернополі, Рівному, Вінниці і Старокостянтинові.

Тернопіль пережив одну з найбільших атак безпілотників з початку війни. Російські дрони атакували місто у кілька хвиль.

У результаті влучань пошкоджено торгівельний центр та його склади, а також інші виробничі приміщення.

За даними Тернопільської ОВА, під час атаки зафіксували 36 повітряних цілей, з яких 27 знищили сили протиповітряної оборони. 9 цілей завдали ураження по об’єктах цивільної інфраструктури.

Загиблих немає. Загалом за медичною допомогою зверталися 12 осіб.