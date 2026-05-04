

У Тернополі виникла критична потреба у донорах з першою негативною групою крові.

Про це повідомили у Тернопільському обласному центрі служби крові.

У центрі закликають людей, які мають першу негативну групу крові та не мають протипоказань до донорства, не відкладати донацію. Запаси цієї групи зараз на критично низькому рівні, а потреба залишається постійною.

«Перша негативна група крові є однією з найбільш затребуваних у критичних ситуаціях. Саме тому ми звертаємося до донорів із проханням відгукнутися. Кожна донація зараз може врятувати чиєсь життя», — зазначили у центрі крові.

У центрі нагадують, що забір крові проводиться в будні з 08:00 до 13:00.