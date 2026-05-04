Коли і що садити в травні за місячним календарем: найсприятливіші дні для овочів та зелені
Травень вважається найактивнішим місяцем весни для робіт в саду та на городі. Саме він впливає на майбутній врожай.
Багато городників орієнтуються не лише на погоду, а й на місячний посівний календар. Вважається, що фази Місяця можуть підсилювати або, навпаки, гальмувати ріст рослин, тож правильно обраний час для посіву й висадки – це вже половина успіху.
Коли ж у травні настають найсприятливіші дні для посадки овочів, зелені та квітів, розповідає Gazeta.ua.
Найсприятливіші дні для посіву/посадки овочевих культур – 4-7, 11, 12, 20, 21, 26-30 травня.
Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин – 8-10, 15-17, 31 травня.
Коли і що сіяти у травні
Картопля, топінамбур – 6, 7, 26-30
Батат – 6, 7, 11, 12, 23-25, 28-30
Морква, буряк, пастернак – 6, 7, 26-30
Редис, редька, ріпа – 6, 7, 11-14, 19, 20, 26-30
Селера, петрушка на корінь – 4-7, 26-30
Цибуля ріпчаста – 6, 7, 26-30
Цибуля на зелень – 4-7, 11-14, 19, 20, 26-30
Часник – 4-7, 26-30
Томати – 6, 7, 19, 20, 28-30
Перець, баклажани – 6, 7, 19, 20, 26-30
Огірки – 6, 7, 11, 12, 19, 20, 28-30
Броколі, цвітна капуста – 6, 7, 19, 20, 26, 27
Рання капуста, кейл – 6, 7, 11-14, 19, 20, 26, 27
Середня та пізня капуста – 6, 7, 19, 20, 26, 27
Селера черешкова – 6, 7, 11, 12, 19, 20
Спаржа – 6, 7, 21-25
Кабачки, патисони, гарбуз – 6, 7, 11-14, 19, 20, 26, 27
Баштанні – 6, 7, 11, 12, 19, 20, 28-30
Стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) – 6, 7, 18, 26, 27
Кукурудза – 26, 27
Зелень
Салати, цикорій – 4-7, 11-14, 19, 20, 26-30
Шпинат – 4-7, 13, 14, 19, 20, 26-30
Рукола, крес, листова гірчиця – 2-7, 11, 12, 19, 20, 26-30
Мангольд, щавель – 4-5, 13, 14, 19, 20, 26-30
Кріп, петрушка, кінза – 4-7, 11-14, 19, 20, 26-30
Базилік, материнка, розмарин та інші пряні трави – 4-7, 19, 20, 26-30
Лікарські та чайні культури – 19, 20, 23-27
Мікрозелень – 4-7, 11-14, 19, 20, 26-30
Суниця та полуниця – 6, 7, 18-20, 28-30
Кущі та дерева
Яблуня – 3-7
Груша, айва – 6, 7, 26-30
Абрикос, вишня, слива, персик – 4-7, 26-30
Черешня – 21, 22
Калина, шипшина, горобина – 4-5, 19, 20, 28-30
Обліпиха – 4-5, 19, 20
Глід – 28-30
Смородина – 6, 7, 13, 14, 19-22, 28-30
Малина, ожина – 18-20, 28-30
Аґрус – 6, 7, 19, 20, 28-30
Виноград – 4-7, 28-30.
Найкращі дні для садових робіт
Сапання та інша робота з ґрунтом – 4-5, 8-12, 19, 20, 28-31
Поливи – 11, 12, 19, 20, 28-30
Підживлення органічними добривами – 6, 7, 11, 12, 28-30
Підживлення мінеральними добривами – 19, 20, 28-30
Обрізка, омолодження, формування – 4-10, 15-18, 28-30
Встановлення і ремонт опор – 4-5, 15-18, 23-25
Обробка теплиць і парників – 11, 12, 15-17, 21, 22, 31
Стрижка газону, косовиця трав – 4-5, 13-17, 19, 20, 31
Боротьба зі шкідниками та захворюваннями – 8-12, 15-18, 23-25, 31.