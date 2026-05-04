Травень вважається найактивнішим місяцем весни для робіт в саду та на городі. Саме він впливає на майбутній врожай.

Багато городників орієнтуються не лише на погоду, а й на місячний посівний календар. Вважається, що фази Місяця можуть підсилювати або, навпаки, гальмувати ріст рослин, тож правильно обраний час для посіву й висадки – це вже половина успіху.

Коли ж у травні настають найсприятливіші дні для посадки овочів, зелені та квітів, розповідає Gazeta.ua.

Найсприятливіші дні для посіву/посадки овочевих культур – 4-7, 11, 12, 20, 21, 26-30 травня.

Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин – 8-10, 15-17, 31 травня.

Коли і що сіяти у травні

Картопля, топінамбур – 6, 7, 26-30

Батат – 6, 7, 11, 12, 23-25, 28-30

Морква, буряк, пастернак – 6, 7, 26-30

Редис, редька, ріпа – 6, 7, 11-14, 19, 20, 26-30

Селера, петрушка на корінь – 4-7, 26-30

Цибуля ріпчаста – 6, 7, 26-30

Цибуля на зелень – 4-7, 11-14, 19, 20, 26-30

Часник – 4-7, 26-30

Томати – 6, 7, 19, 20, 28-30

Перець, баклажани – 6, 7, 19, 20, 26-30

Огірки – 6, 7, 11, 12, 19, 20, 28-30

Броколі, цвітна капуста – 6, 7, 19, 20, 26, 27

Рання капуста, кейл – 6, 7, 11-14, 19, 20, 26, 27

Середня та пізня капуста – 6, 7, 19, 20, 26, 27

Селера черешкова – 6, 7, 11, 12, 19, 20

Спаржа – 6, 7, 21-25

Кабачки, патисони, гарбуз – 6, 7, 11-14, 19, 20, 26, 27

Баштанні – 6, 7, 11, 12, 19, 20, 28-30

Стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) – 6, 7, 18, 26, 27

Кукурудза – 26, 27

Зелень

Салати, цикорій – 4-7, 11-14, 19, 20, 26-30

Шпинат – 4-7, 13, 14, 19, 20, 26-30

Рукола, крес, листова гірчиця – 2-7, 11, 12, 19, 20, 26-30

Мангольд, щавель – 4-5, 13, 14, 19, 20, 26-30

Кріп, петрушка, кінза – 4-7, 11-14, 19, 20, 26-30

Базилік, материнка, розмарин та інші пряні трави – 4-7, 19, 20, 26-30

Лікарські та чайні культури – 19, 20, 23-27

Мікрозелень – 4-7, 11-14, 19, 20, 26-30

Суниця та полуниця – 6, 7, 18-20, 28-30

Кущі та дерева

Яблуня – 3-7

Груша, айва – 6, 7, 26-30

Абрикос, вишня, слива, персик – 4-7, 26-30

Черешня – 21, 22

Калина, шипшина, горобина – 4-5, 19, 20, 28-30

Обліпиха – 4-5, 19, 20

Глід – 28-30

Смородина – 6, 7, 13, 14, 19-22, 28-30

Малина, ожина – 18-20, 28-30

Аґрус – 6, 7, 19, 20, 28-30

Виноград – 4-7, 28-30.

Найкращі дні для садових робіт

Сапання та інша робота з ґрунтом – 4-5, 8-12, 19, 20, 28-31

Поливи – 11, 12, 19, 20, 28-30

Підживлення органічними добривами – 6, 7, 11, 12, 28-30

Підживлення мінеральними добривами – 19, 20, 28-30

Обрізка, омолодження, формування – 4-10, 15-18, 28-30

Встановлення і ремонт опор – 4-5, 15-18, 23-25

Обробка теплиць і парників – 11, 12, 15-17, 21, 22, 31

Стрижка газону, косовиця трав – 4-5, 13-17, 19, 20, 31

Боротьба зі шкідниками та захворюваннями – 8-12, 15-18, 23-25, 31.