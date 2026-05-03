Ігор Івасів та Олександра Мʼялковська врятували батька з сином під час ракетного обстрілу Тернополя.

«У пʼятницю, під час ракетного обстрілу Тернополя, наші інспектори відділу зв’язків з громадськістю одними з перших прибули на місце влучання та одразу кинулися на допомогу людям.

Вони виявили чоловіка у важкому стані, який потребував невідкладної медичної допомоги, а поруч – його сина з осколковим пораненням. Інспектори оперативно евакуювали обох та доправили до медичного закладу.

Наразі за життя чоловіка борються медики. Бажаємо йому якнайшвидшого одужання.

Згодом син важкотравмованого чоловіка у коментарі журналістам щиро подякував поліцейським за врятоване життя та надану допомогу», – повідомили у патрульній поліції Тернопільської області.