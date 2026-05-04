У Великобірківській громаді вчинено акт вандалізму – діти розмалювали пам’ятник Тарасу Шевченку. Відповідальність за такі дії несуть батьки.

«Шановні батьки! Наголошуємо: будь-яке малювання, написи чи інше пошкодження пам’ятників є актом вандалізму та неповагою до історії, культури й пам’яті нашого народу. Коли діти псують пам’ятники, відповідальність за такі дії несуть батьки.

Вимагаємо провести роз’яснювальну роботу з дітьми та забезпечити належну поведінку у громадських місцях.

Пам’ятники – це не місце для розваг чи самовираження. Це об’єкти, що потребують поваги та захисту.

Сподіваємося на ваше розуміння та відповідальність», – написали у Великобірківській селищній раді.