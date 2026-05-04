Віктор Оленюк захищав Україну та кожного з нас із перших днів великої війни. На жаль, ворог забрав життя Воїна. Вічна та світла пам’ять!

«Пішов до лав небесних захисників наш земляк Оленюк Віктор Романович. Він захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Його життєвий шлях закінчився 1 травня 2026 року.

Щиро співчуваємо рідним, друзям та побратимам. Нехай Господь дає сили пережити це горе.

Вічна та світла пам’ять захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.