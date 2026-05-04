У Західноукраїнському національному університеті відбулося підписання меморандуму про співпрацю між Західноукраїнським національним університетом та комунальною установою Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний ветеранський простір підтримки ветеранів війни та територіальної оборони «Ветеранський простір».

Ця угода спрямована на консолідацію зусиль у реалізації державної ветеранської політики, підтримку ветеранів війни, демобілізованих осіб та членів їхніх сімей, а також створення умов для їхньої успішної адаптації до цивільного життя.

Співпраця передбачає проведення спільних освітніх, інформаційно-просвітницьких та соціальних заходів, професійну підготовку і перепідготовку ветеранів, розвиток ветеранського руху, а також об’єднання ресурсів і досвіду задля досягнення спільної мети.

На заході були присутні ректор університету Оксана Десятнюк, проректор з науково-педагогічної роботи ЗУНУ Уляна Коруц, директор навчально-наукового центру соціально-психологічної підтримки та резильєнтності ЗУНУ Оксана Шандрук, начальник навчально-наукового центру конверсії військових кадрів та ветеранів війни ЗУНУ, полковник Іван Бугай, директор комунальної установи Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний ветеранський простір підтримки ветеранів війни та територіальної оборони «Ветеранський простір» Дмитро Харчук.

Дмитро Харчук звернувся до колег: «Ми свідомі того, що на шляху нашої співпраці виникатиме чимало складних викликів, проте не маємо жодного морального права на зневіру чи втому. Сьогодні, як ніколи, важливо, щоб кожен із нас максимально якісно виконував свою роботу та залишався професіоналом на своєму місці. Поєднання досягнень університету та нашого досвіду роботи з ветеранами дозволить створити те середовище, де захисники зможуть успішно адаптуватися та реалізувати свій потенціал у цивільному житті. Це наша спільна відповідальність – перетворити виклики на можливості для тих, хто захищав нашу Батьківщину».

Також відбулося підписання угоди про співробітництво між директором комунальної установи Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний ветеранський простір підтримки ветеранів війни та територіальної оборони «Ветеранський простір» Дмитром Харчуком та директором Тернопільського обласного центру зайнятості Миколою Городецьким.

Таке партнерство – крок до формування сильного, відповідального суспільства, у якому ветерани відчувають підтримку, повагу та мають можливості для розвитку і самореалізації.