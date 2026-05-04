Віднедавна над селом Сидорів Гусятинської громади щодня щогодини дзвінко лунає бій курантів, як нагадування про те, що життя, наперекір усьому, триває і продовжується…

О 9.00 годині під час хвилини мовчання звучить Гімн України, а ввечері – духовний Гімн «Боже великий єдиний».

Як розповів сільський староста Микола Москалюк, – електронні дзвони-куранти презентував уродженець села, меценат, директор ТОВ «Микулинецький Бровар» Степан Троян.

Спочатку була думка встановити їх на дзвіницю або на дах церкви, але дзвіниця не є найвищою точкою в селі, а на церкві треба було б розбирати дах, на костелі немає світла, тому прийняли рішення встановити їх на нашій «ратуші» – сільраді…

Марія МАЙДАНЮК.