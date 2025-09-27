На щиті повертається додому Степан Рабада з Тернопільщини: залишилась без тата маленька донечка

Степан Рабада із села Буцики Гримайлівської громади боронив Україну на нулі, під Покровськом. Зв’язок з воїном обірвався дев’ять місяців тому. У рідних жевріла надія. Але Степан повертається додому на щиті. Ростиме без татка маленька донечка, овдовіла без коханого чоловіка дружина. Вічна пам’ять та шана Герою!

«Знову пекуча скорботна звістка надійшла до Гримайлівської територіальної громади. З глибоким сумом повідомляємо, що підтвердилася інформація щодо нашого земляка – солдата Рабади Степана Петровича, 02.01.1975 року народження, уродженця села Буцики.

Степан важався зниклим безвісти з 29 грудня 2024 року. На жаль, стало відомо, що солдат Степан Рабада, який був призваний на військову службу 28.05.2024 року, загинув 29 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоєлизаветівка Покровського району Донецької області.

У полеглого на війні бійця залишилася дружина та маленька донечка. Висловлюємо щирі співчуття дружині, дочці, рідним і близьким. Світла пам’ять Герою! Він віддав життя за Україну, за кожного з нас. Вічна шана та вдячність.

Зустріч жалобного кортежу з тілом Воїна у понеділок 29 вересня о 13.00 годині, – повідомили у Гримайлівській громаді.