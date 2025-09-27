Тернополянка, яка вдарила на вулиці 4-річну дитину, не змогла пояснити свого вчинку

До Тернопільського райуправління поліції звернулася жителька обласного центру й повідомила, що невідома жінка на вулиці вдарила її 4-річну доньку.

За словами заявниці, інцидент стався, коли вона зайшла в пекарню, а дівчинка залишилася біля входу.

За допомогою камер відеоспостереження поліцейські встановили особу зловмисниці та розшукали її. Нею виявилася 53-річна тернополянка, яка не змогла пояснити свій вчинок.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України (умисне завдання удару чи інших насильницьких дій, що спричинили фізичний біль, але не тілесні ушкодження).

Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадські роботи до 200 годин або виправні роботи строком до одного року.