Сьогодні: Субота. 27.09.2025

  • search

Тернополянка, яка вдарила на вулиці 4-річну дитину, не змогла пояснити свого вчинку

Прокоментуй!
Тернополянка, яка вдарила на вулиці 4-річну дитину, не змогла пояснити свого вчинку

До Тернопільського райуправління поліції звернулася жителька обласного центру й повідомила, що невідома жінка на вулиці вдарила її 4-річну доньку.

За словами заявниці, інцидент стався, коли вона зайшла в пекарню, а дівчинка залишилася біля входу.

За допомогою камер відеоспостереження поліцейські встановили особу зловмисниці та розшукали її. Нею виявилася 53-річна тернополянка, яка не змогла пояснити свій вчинок.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України (умисне завдання удару чи інших насильницьких дій, що спричинили фізичний біль, але не тілесні ушкодження).

Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадські роботи до 200 годин або виправні роботи строком до одного року.

Автор

журналіст, газета "Наш ДЕНЬ"

Схожі публікації

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Зараз з нами

95 користувачів онлайн

Архіви

Останні публікації

E-MAIL

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використання матеріалів та новин інтернет-ресурсу газети “Наш день” дозволяється при умові посилання на газету “Наш день”.

Для новинних та інтернет-видань, обов’язковою умовою має бути пряме гіпер-посилання на інтернет-ресурс газети “Наш день” в першому абзаці, відкрите для пошукових систем.