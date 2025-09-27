У Тернопільському драмтеатрі відбувся благодійний бал першокурсників факультету економіки та управління ЗУНУ

У Тернопільському академічному обласному драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбувся благодійний бал, організований факультетом економіки та управління Західноукраїнського національного університету для студентів першого курсу.

Бал поєднав традиції, мистецтво та благодійність. У невимушеній і водночас урочистій атмосфері здобувачі освіти мали можливість познайомитися ближче, відчути дух університетської родини та долучитися до суспільно важливої справи. Захід засвідчив, що студентство здатне не лише розвиватися академічно й культурно, а й активно підтримувати тих, хто захищає країну.

Особливого значення танцю надав його благородний зміст. Усі зібрані під час заходу кошти будуть передані на підтримку бригади «ГАРТ», яка виконує бойові завдання на Куп’янському напрямку. Зокрема, заплановано спрямувати їх на ремонт автомобіля, а також придбання осушувачів повітря та обігрівачів для забезпечення військовослужбовців в осінньо-зимовий період.

Після здійснення закупівель та ремонтних робіт буде оприлюднено офіційний фотозвіт, що засвідчить прозорість використання зібраних коштів.

Організація заходу стала можливою завдяки зусиллям студентського самоврядування, адміністрації, викладачів факультету та партнерів, які надали свою підтримку.

Факультет економіки та управління щиро дякує усім, хто долучився до організації та проведення цього заходу: організаторам, спонсорам, учасникам і гостям. Саме завдяки спільним зусиллям благодійний бал факультету економіки та управління є прикладом високих моральних цінностей, єдності та доброчинності студентської спільноти класичного університету Тернополя.