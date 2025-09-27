На Тернопільщині у пожежі загинув 12-річний хлопчик

У п’ятницю, 26 вересня, близько 17:30, до Заліщицького відділення поліції надійшло повідомлення про пожежу в приватному господарстві в селі Кошилівці Товстенської громади.

На місці події працювали рятувальники та слідчо-оперативна група поліції. Вогонь вдалося локалізувати. З’ясувалося, що загорілася дерев’яна споруда на території господарства, повідомили в обласній поліції.

Під час огляду поліцейські виявили обгоріле тіло дитини. Загиблим виявився 12-річний хлопчик, який мешкав поруч.

За попередніми даними, імовірною причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок». Поліцейські встановлюють усі обставини трагедії.