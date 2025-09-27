Житель Тернопільщини за 3500 доларів обіцяв військовому «полегшити» службу в ЗСУ

Житель Тернопільщини вимагав від військового 3500 доларів США та отримав частину з них за вплив на лікарів ВЛК та військових посадовців за переведення у тиловий підрозділ.

За процесуального керівництва прокурорів Тернопільської обласної прокуратури повідомлено підозру жителю Тернопільщини в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, колишній працівник медустанови у липні цього року познайомився із військовим, який перебував на лікуванні після поранення. Він дізнався про його бажання перевестися у тиловий підрозділ ЗСУ через проблеми зі здоров’ям і вирішив на цьому «заробити». Чоловік запевнив у можливостях через особисті зв’язки допомогти із висновком ВЛК та переведенням. Послуги із виготовлення медичної документації та організації переведення оцінив у 2500 доларів США.

Також він заявив, що ще 1000 доларів США необхідно буде надати йому вже після підписання наказу про скерування військового для подальшого проходження служби у тилову частину.

Військовий звернувся до правоохоронців і ті затримали підозрюваного після одержання частини неправомірної вигоди- 2500 доларів США.

Розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП, за оперативного супроводу УСБУ в Тернопільській області та Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.