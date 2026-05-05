Павло Мельник. Молоденький воїн, добрий і щирий хлопець. Він загинув у травні, коли буяє саме життя. Але Павлові не судилося більше його бачити. Бо він загинув за нас з вами. Павлові завжди буде лише 23 роки. Легких небесних хмарин тобі, юний Захиснику України! Пам’ятаймо ціну нашої перемоги!

«З глибоким сумом знову повідомляємо про болючу втрату для нашої громади.

Захищаючи Україну, загинув наш земляк, уродженець села Гадинківці (Заремба), молодший сержант Мельник Павло Михайлович, 13 липня 2002 року народження.

Павло служив на посаді командира гармати. 3 травня 2026 року поблизу населеного пункту Гаврилівка Дніпропетровської області загинув в бою з противником, виконуюче бойове завдання, до останнього подиху борючись за незалежність України та її людей. Відвага, самопожертва та незламний дух Героя навіки закарбуються в історії України і стануть прикладом для майбутніх поколінь борців.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Про дату прибуття кортежу з тілом Захисника та похорон буде повідомлено згодом. Вічна пам’ять і Царство Небесне Герою», – сумну новину повідомили у Копичинецькій міській раді.