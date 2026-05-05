Отруєння чадним газом – попередня причина нещасного випадку з летальними наслідками в Тернополі.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

Про смерть чоловіка та госпіталізацію жінки 1954 року народження на спецлінію Тернопільського райуправління поліції надійшла інформація від лікарів екстреної медичної допомоги 4 травня близько 21:40.

Як стало відомо, що на момент нещастя у квартирі на вулиці Білецькій перебувала матір зі своїм 48-річним сином. За деякий час у тернополянки погіршилося самопочуття, а коли вона прийшла на кухню, то виявила непритомного сина. Жінка зателефонувала до іншого сина, і той вже викликав швидку допомогу.

Потерпілу госпіталізували до медзакладу, а от реанімувати чоловіка лікарям не вдалося. Причину смерті тернополянина встановить судово-медична експертиза. За даним фактом відкрите провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з позначкою “нещасний випадок”. Триває слідство.

Правоохоронці та рятувальники нагадують: чадний газ є безбарвним і не має запаху, тому особливо небезпечний. Щоб уникнути отруєння, необхідно регулярно перевіряти справність газових приладів і вентиляції, не використовувати несправне обладнання та провітрювати приміщення. У разі появи запаморочення, слабкості чи нудоти слід негайно вийти на свіже повітря та викликати екстрені служби.