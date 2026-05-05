На Тернопільщині через порушення ПДР травмувалося троє осіб.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

Трьох осіб з переломами та іншими тілесними ушкодженнями бригада екстреної медичної допомоги доправила до лікарні Чорткова. Травми жителі Копичинецької громади отримали в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія трапилася у Чорткові 4 травня близько 18:00. Водійка автомобіля Nissan Qashqai, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не пропустила транспорт та допустила зіткнення із ВАЗом 2104.

У результату удару травми отримали троє жінок. Їх усіх госпіталізували до медзакладу. У кермувальниць взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.