На Тернопільщині в ДТП постраждали троє жінок
На Тернопільщині через порушення ПДР травмувалося троє осіб.
Про це повідомили у поліції Тернопільщини.
Трьох осіб з переломами та іншими тілесними ушкодженнями бригада екстреної медичної допомоги доправила до лікарні Чорткова. Травми жителі Копичинецької громади отримали в результаті дорожньо-транспортної пригоди.
Аварія трапилася у Чорткові 4 травня близько 18:00. Водійка автомобіля Nissan Qashqai, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не пропустила транспорт та допустила зіткнення із ВАЗом 2104.
У результату удару травми отримали троє жінок. Їх усіх госпіталізували до медзакладу. У кермувальниць взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.