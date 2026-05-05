У Західноукраїнському національному університеті розпочався освітньо-науковий проєкт «Наука у партнерстві» – ініціатива, що об’єднує заклади загальної середньої та вищої освіти задля формування нового покоління дослідників: допитливих, критично мислячих, креативних і відкритих до командної роботи.

Вступний етап «Старт у науку» став важливим кроком до розвитку ефективної взаємодії між Тернопільським академічним ліцеєм «Українська гімназія» ім. І. Франка та Західноукраїнським національним університетом. Це партнерство передбачає вихід за межі традиційного навчання, коли наука набуває практичного змісту, а здобувачі освіти долучаються до реального дослідницького середовища.

Метою ініціативи є розвиток профільної освіти через активне залучення ліцеїстів до науково-дослідницької діяльності, підтримка їхнього професійного самовизначення та зміцнення співпраці між освітніми інституціями.

Модераторкою заходу виступила к.е.н., доцент кафедри аудиту, заступник директора ННЦК Марія Шестерняк, яка підкреслила важливість раннього залучення молоді до науково-дослідницької діяльності, акцентувала на унікальних можливостях проєкту для занурення ліцеїстів у реальне наукове середовище та наголосила, що участь у ньому стане для учнів першим кроком до професійного самовизначення, нових відкриттів і майбутніх наукових досягнень.

З вітальним словом до учасників звернулася д.е.н., професор, начальниця науково-дослідної частини ЗУНУ Віта Семанюк, яка наголосила на важливості залучення молоді до дослідницької діяльності та розвитку наукового потенціалу ще на етапі шкільної освіти. У своєму виступі вона окреслила ключові наукові напрями університету, підкреслила роль міждисциплінарних досліджень і акцентувала увагу на можливостях, які відкриває ЗУНУ для молодих дослідників, зокрема у контексті участі в реальних наукових проєктах і роботі сучасних лабораторій. Виступ супроводжувався змістовною та візуально насиченою презентацією, яка яскраво продемонструвала науковий потенціал університету, його дослідницьку інфраструктуру та ключові досягнення, викликавши щиру зацікавленість і жвавий відгук серед учасників.

До вітальної частини долучився також директор ТАЛУГ ім. І. Франка Микола Федоруц, який підкреслив стратегічну важливість партнерства між ліцеєм і університетом у контексті сучасних освітніх викликів. Він відзначив, що подібні ініціативи створюють для здобувачів освіти реальні можливості раннього професійного самовизначення, розвитку дослідницьких навичок і формування мотивації до навчання. Окрему увагу пан Микола приділив ролі адміністрації ліцею у підтримці проєкту та розширенні співпраці із ЗУНУ, зокрема через залучення учнів до практико-орієнтованих форм навчання. Заступники директора Лариса Томашевська та Тарас Заводецький також акцентували на важливості системної взаємодії з університетом, що дозволяє поєднувати шкільну освіту з сучасними науковими підходами та сприяє формуванню освітнього середовища нового типу.

Ліцеїсти мали можливість безпосередньо ознайомитися з діяльністю науково-дослідної лабораторії STEM-освіти ЗУНУ – сучасного інноваційного простору, де гармонійно поєднуються наука, технології, інженерія та математика, яку представили к.п.н., доцент кафедри психології та соціальної роботи ЗУНУ, провідний спеціаліст ННЦК Марія Бригадир; координатор STEM-лабораторії, викладач ВСП «ФКЕПІТ ЗУНУ», спеціаліст 1 категорії ННЦК Діана Новачинська; молоді фахівчині ННЦК Софія Жук і Марія Пеннер.

Учасники ознайомились з діяльністю науково-дослідної STEM-лабораторії та її технічними можливостями. Під час зустрічі їм представили сучасне обладнання лабораторії, зокрема інтерактивні панелі, інтерактивний стіл, інтерактивну парту, 3D-принтер, 3D-сканер, VR-окуляри та камери зі штучним інтелектом. Особливу увагу було приділено практичному застосуванню цього обладнання в освітньому процесі, дослідницькій діяльності та реалізації інноваційних проєктів.

Окремо під час презентації йшлося про науковий та освітній потенціал лабораторії, її роль у формуванні критичного мислення, розвитку творчих здібностей і професійних компетентностей студентів. Учасникам також представили основні цілі та місію STEM-лабораторії, що полягають у створенні сучасного освітнього середовища, впровадженні новітніх технологій у навчання, підтримці студентських наукових ініціатив та поєднанні освіти, науки й практики.

STEM-лабораторія функціонує на базі навчально-наукового центру комунікацій ЗУНУ під керівництвом к.п.н., доцента кафедри економічної кібернетики та інформатики та кафедри фінансів ім. С. І. Юрія ЗУНУ Оксани Коваль, яка є директором центру та науковим керівником науково-дослідної лабораторії STEM-освіти. Проєкт реалізовано за підтримки Vovk Foundation (Yurij Wowczuk), Міжнародного благодійного фонду BlueCheck Ukraine та ГО «Міжнародний інститут комунікацій».

На завершення знайомства з діяльністю STEM-лабораторії ліцеїсти отримали пам’ятні подарунки з логотипом «STEM», які стали символічним нагадуванням про їхню участь в освітньо-науковій ініціативі «Наука у партнерстві» та перші кроки у світ досліджень, відкриттів і практико-орієнтованого навчання.

Ліцеїсти також мали можливість поспілкуватися з д.с.-г.н., старшим науковим співробітником, завідувачем кафедри агробіотехнологій Антіном Шуваром та к.е.н., завідувачем кафедри екології та охорони здоров’я Леонідом Бицюрою. У своїх виступах вони акцентували увагу на актуальності розвитку аграрних технологій, екологічної безпеки та збереження здоров’я в умовах сучасних викликів, а також окреслили можливості для молоді у сфері наукових досліджень і професійної реалізації.

Учасники отримали інформацію про навчальну лабораторію аграрних та харчових технологій якості сировини та готової продукції ЗУНУ та дізналися про її призначення як бази для проведення навчальних занять, наукових досліджень і практичної підготовки студентів. У лабораторії здійснюється комплексний аналіз якості сільськогосподарської сировини, харчових продуктів і допоміжних матеріалів за фізико-хімічними, органолептичними та мікробіологічними показниками.

Після цього учасники проєкту продовжили знайомство з інноваційною інфраструктурою університету та відвідали імерсивний мультифункціональний хаб ЗУНУ – сучасний освітній простір, що поєднує цифрові технології, інтерактивні методики навчання та елементи віртуального середовища. Тут учні мали можливість на практиці ознайомитися з новітніми підходами до організації освітнього процесу, які формують сучасну культуру навчання та дослідження.

Практичне знайомство з можливостями хабу провели начальник відділу цифрової трансформації ЗУНУ Назар Іваніцкий та його заступниця, вебдизайнерка Діана Крисак. Вони продемонстрували учасникам функціонал простору, розповіли про його освітні можливості та показали, як сучасні цифрові інструменти можуть трансформувати навчання, роблячи його більш інтерактивним, захопливим і дослідницько орієнтованим.

Ліцеїсти мали змогу безпосередньо долучитися до роботи в інноваційному середовищі, спробувати себе у ролі дослідників і переконатися, що сучасна освіта виходить за межі традиційного аудиторного формату та відкриває нові можливості для розвитку.

Також ліцеїсти мали можливість поспілкуватися з к.е.н., доцентом, заступником відповідального секретаря приймальної комісії ЗУНУ Антоном Шевчуком, який ознайомив учасників з особливостями вступної кампанії, умовами навчання та освітніми можливостями університету. У форматі відкритого діалогу учні отримали вичерпні відповіді на актуальні запитання та практичні поради щодо вибору майбутньої освітньої траєкторії.

Захід «Наука у партнерстві» став ефективним майданчиком для поєднання шкільної та університетської освіти, профорієнтації та залучення молоді до науково-дослідницької діяльності.