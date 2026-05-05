Завдяки доказовій базі Служби безпеки України засуджено ще одну організаторку незаконних «виборів» російського диктатора на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Тернопільський міськрайонний суд визнав 51-річну жительку Покровського району Донеччини винною у здійсненні колабораційної діяльності та призначив їй покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідством встановлено, що у травні 2023 року засуджена добровільно пішла на співпрацю з ворогом і погодилася стати членом окупаційної «виборчої комісії» на місцевій дільниці № 1182.

На цій «посаді» фігурантка брала активну участь в організації та проведенні фейкового голосування за президента рф у березні 2024 року.

Своїми діями вона сприяла створенню видимості легітимності влади російського диктатора, а також допомагала росіянам у встановленні окупаційного режиму на захоплених ворогом українських територіях.

Зокрема, готуючи базу для псевдовиборів, колаборантка розклеювала ворожі агітаційні листівки, здійснювала подворовий обхід мешканців селища для збору підписів та інформувала їх про «правила» незаконного голосування.

Безпосередньо під час фейкових виборів зрадниця забезпечувала роботу «дільниці» та реєструвала виборців. Крім того, вона особисто обходила домівки односельців, змушуючи їх ставити «потрібні» відмітки у бюлетенях.

Таким чином, на підставі зібраних доказів суд визнав фігурантку винною за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Їй призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна. Також суд позбавив колаборантку права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, пов’язані з наданням публічних послуг, виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 15 років.

Оскільки засуджена переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території, судовий розгляд відбувався у спеціальному провадженні (in absentia), а початок строку відбування покарання обчислюватиметься з моменту її затримання.

Досудове розслідування протиправної діяльності колаборантки проводили співробітники УСБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.