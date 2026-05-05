Стартували випробування нових тролейбусів «Електрон», які виготовили для Тернополя. Вони пофарбовані у фірмову міську ліврею.

«Цього року на вулицях міста з’явиться 17 нових машин. Ще 27 отримаємо наступного року. Загалом – 44 сучасні тролейбуси для Тернополя за два роки.

Це – низькопідлоговий зручний транспорт із кондиціонуванням, пандусами, місцями для маломобільних пасажирів та сучасними системами безпеки й контролю», – повідомив міський голова Сергій Наддал.

Фото: Костянтин Завадський.