Під виглядом “мирних закликів” ворог розсилає школярам тексти з антидержавними гаслами та пропозиціями “заробити”.

Одне з таких повідомлень отримав тернопільський школяр. Про це розповіли у патрульній поліції Тернопільської області.

За словами правоохоронців, автор повідомлення закликав виступати проти мобілізації, пропонував гроші за “виконану роботу” та намагався посіяти недовіру до влади.

“Учень не розгубився — повідомив про інцидент класного керівника, а вчителька одразу звернулася до інспектора служби освітньої безпеки, який передав інформацію до відповідних служб”, — зазначили в поліції.

Що робити, якщо надходять підозрілі повідомлення

Підозрілі повідомлення й посилання слід ігнорувати.

Зберігайте докази — зробіть скріншоти діалогів.

Про підозрілі повідомлення потрібно розповісти батькам, учителям або поліцейським.

“Батьки, будьте уважні до того, з ким спілкуються ваші діти. Пояснюйте їм, що будь-які пропозиції “легкого заробітку” або “допомоги у зборі інформації” можуть бути частиною ворожих дій проти України”, — додали в поліції.

