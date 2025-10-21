У Тернополі затримали нетверезого кермувальника електросамоката.

Про це повідомляє патрульна поліція Тернопільської області.

Зазначається, що під час комендантської години патрульні зупинили електросамокат, яким керував 19-річний громадянин.

Під час спілкування інспектори помітили у хлопця ознаки алкогольного сп’яніння.

Він погодився пройти огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат — 2,13 проміле.

На порушника патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

Порушника відсторонили від керування. Рішення у справі прийматиме суд.

