Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримала керівника одного із коледжів Тернопільщини, який заробляв на військовозобов’язаних чоловіках.

Про це повідомили у секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області.

За матеріалами справи, посадовець коледжу разом зі спільниками налагодив схему одержання грошей за зарахування на денну форму навчання, що дозволяло військовозобов’язаним чоловікам отримати відстрочку від мобілізації.

“Для цього фігуранти штучно створювали перешкоди під час вступу, безпідставно відмовляючи абітурієнтам у прийомі документів. Після цього пропонували «допомогу» у зарахуванні, яку оцінювали у суму від 1000 до 2000 доларів США”, — йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали виконувача обов’язків директора коледжу та одного із посередників під час розподілу між ними частини хабаря.

У ході санкціонованих обшуків у затриманих вилучено готівку в різній валюті, зокрема й частину коштів, переданих вступниками.

На підставі зібраних доказів керівнику коледжу та його спільнику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Тривають слідчі дії для встановлення додаткових обставин злочину та притягнення до відповідальності усіх учасників злочинної схеми.

