Поліцейські встановлюють обставини нещастя



У важкому стані до нейрохірургічного відділення бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала жителя Хмельницької області. Травми 41-річний чоловік отримав під час роботи на будівництві у Кременці.

Про це повідомили у відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Під час перевірки стало відомо, що потерпілий у складі будівельної бригади займався будівельними роботами на території одного із заводів, який перебуває у аварійному стані.

Коли чоловік йшов територією, йому на голову з гори впала дерев’яна балка. Швидку та поліцію викликав охоронець із сусідньої території.

Під час перевірки слідчі з’ясували, що територія, на якій велися роботи, була не огороджена, а потерпілий на будівництві перебував без жодного захисного екіпірування.

За цим фактом відкрите провадження відповідно до ч.1 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

