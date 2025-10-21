На кількох прикордонних пунктах ЄС цього місяця запрацювала нова система цифрового вʼїзду та виїзду. Запровадити її у повному обсязі планують вже у квітні наступного року. Ініціатива мала би спростити мандрівникам подорожі Євросоюзом. Утім, низка ЗМІ у перші дні роботи системи повідомила про черги на кордонах і затримки поїздів.

Як змінюється вʼїзд до Євросоюзу для українців – з’ясував Центр громадського моніторингу та контролю.

Відбитки пальців та сканування обличчя

Вже з середини жовтня українці, які вʼїжджають до Європейського союзу, зіткнулися з новими правилами перетину кордону. Запровадити їх планували протягом майже 10 років і нарешті система запрацювала. За задумом авторів ініціативи, вона має спростити життя мандрівникам.

Нова система цифрового вʼїзду (“Entry-Exit System”, або “EES”) передбачає поступову відмову від штампів у паспортах. Їх замінять інші типи перевірки: сканування обличчя і відбитків пальців. Це означає, що перетинати кордон з ЄС зможуть люди лише з біометричними паспортами. Втім саме з такими документами українці зазвичай і подорожують, бо це передбачено умовами безвізу.

Що для наших громадян зміниться, так це необхідність проходити процедуру сканування відбитків пальців та обличчя. Поширюється правило на всіх громадян, старших за 12 років. Дітей – фотографуватимуть.

Здавати відбитки і робити фото слід раз на три роки. Вʼїжджати та виїжджати з Євросоюзу людям, які вже здали відбитки, у цей період можна буде необмежену кількість разів. До того ж, згодом на пунктах пропуску хочуть встановити автомати, в яких люди зможуть самостійно сканувати паспорт та перевіряти відбитки.

Не поширюються нові правила на українців, які мають дозвіл на проживання в ЄС або довгострокові візи. Ці категорії громадян мають надати прикордонникам відповідні документи.

Збої в системі

Першими пунктами на польсько-українському кордоні, які запровадили новацію, стали залізничний – Перемишль та автомобільно-пішохідний – “Шегині-Медика”. Саме ними від початку повномасштабного російського вторгнення користується значна кількість українців.

У перший же день роботи нової системи на цих пунктах запанував хаос. Кілька поїздів до України змогли виїхати з великими затримками. Автобуси, за повідомленнями, стояли на кордоні теж значно довше, ніж зазвичай.

Видання “Європейська правда” називає кілька причин такої ситуації. Перша – це відсутність спеціальних правил для тих, хто вже пройшов сканування. Річ у тім, що польські прикордонники поступово збирали дані для нової системи з кінця минулого року. Утім, під час проходження контролю ці дані не використовували. І людям, які вже здали відбитки та сфотографувалися, необхідно було стояти у загальній черзі.

Другою причиною збою журналісти називають проблеми з пристроями для сканування. За даними “Європейської правди”, “нові та красиві машини для фотографування стояли без діла, а прикордонники фотографували людей (а також навіщось їхні паспорти) звичайними телефонами”.

На те, щоби виправити помилки, польська влада має час до квітня. Саме тоді система “EES” має запрацювати в усьому Євросоюзі і країнах Шенгенської зони. Слід зазначити, що інші держави ЄС теж здебільшого поки лише тестують систему. Повністю запустити її змогли лише Чехія, Естонія та Люксембург.

Подальші зміни

Після того, як нова система цифрового вʼїзду запрацює у повному обсязі, українцям доведеться пристосуватися до ще однієї зміни. Європейський Союз анонсував її перед початком повномасштабного вторгнення, проте змушений був відтермінувати новацію. Йдеться про електронну систему дозволів (“ETIAS”), яка має здійснювати реєстрацію та контроль за пересуванням у межах Шенгенської зони.

Річ у тім, що Євросоюз хоче збирати інформацію про мандрівників з понад шести десятків “безвізових” країн і територій ще до того, як вони прибудуть на кордон. Ініціатива стосується майже 1,5 мільярдів людей.

Українцям треба буде заповнювати спеціальну анкету онлайн та сплачувати близько 7 євро збору. Робити це доведеться не частіше, ніж раз на три роки. Вʼїжджати до ЄС протягом цього періоду можна буде без додаткової плати.

Деякі країни Євросоюзу, зазначає “BBC Україна”, можуть ще більше спростити прикордонні процедури. Так, на пунктах пропуску можуть зʼявитися кіоски самообслуговування та електронні ворота. Держави навіть можуть запустити мобільний додаток для попередньої реєстрації даних.

