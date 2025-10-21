Василь Брик із Козови став на захист України і нас з вами від початку великої війни. Був важко поранений. На жаль, війна забрала здоров’я і життя захисника. Вічна пам’ять і шана Герою!

«Відійшов у вічність ветеран російсько-української війни, наш земляк Брик Василь Петрович, 23.09.1973 року народження. З початком повномасштабного вторгнення Василь став на захист України. Боронив її незалежність та територіальну цілісність у складі 68-ї окремої єгерської бригади.

Під час служби отримав поранення, проходив лікування, отримав групу інвалідності. 20 жовтня несподівано обірвалося його життя. Щиро співчуваємо всім рідним та близьким. Вічна пам’ять нашому захиснику», – повідомив голова Козівської громади Сергій Добалюк

Панахида за військовослужбовцем Василем Бриком відбудеться сьогодні о 19:00. Чин похорону розпочнеться о 12-ій годині завтра, 22 жовтня у храмі Успіння Пресвятої Богородиці.

Близькі, знайомі залишать під дописом щирі слова співчуття та бол з приводу смерті воїна.

«З сумом та скорботою виносимо співчуття дружині Марії з дому БЕЙ, з приводу смерті чоловіка Василя Брика. Низько схиляємо голови перед пам’яттю Захисника! Дякуємо військовослужбовцю за захист!

Висловлюємо щирі співчуття всім рідним, близьким, друзям, побратимам з приводу смерті нашого земляка. Вічна пам’ять та слава Герою!», – написала у групі «Вівся. Свідома громада» Halina Kavka.

