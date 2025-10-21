Учасники занурюються у практичний світ науки, технологій, інженерії, математики та опановують сучасні підходи, що формують ключові компетентності фахівців майбутнього.

У ході вивчення курсу «Цифровий дизайн і 3D-моделювання» учні ознайомилися з основними видами матеріалів, що використовуються для 3D-друку, та відмінностями між типами заповнення моделей. Викладачі детально розглянули будову 3D-принтера, його конструкційні особливості та принцип роботи основних вузлів і механізмів.

Під час практичної частини слухачі навчалися здійснювати калібрування платформи, заміну окремих деталей та завантаження пластику. У результаті учасники здобули базові навички з обслуговування обладнання та підготовки його до роботи.

На курсі «Комп’ютерне моделювання» учасники практично створювали UML-діаграму варіантів використання (Use Case Diagram) для групових STEM-проєктів із застосуванням онлайн-сервісу draw.io. Учні визначали основних акторів, варіанти використання та зв’язки між ними, що дозволило краще зрозуміти структуру й логіку модельованої системи. Крім того, слухачі ознайомилися з теоретичними основами UML-діаграм діяльності (Activity Diagram), розглянули їх призначення, основні елементи та приклади застосування у сучасному проєктуванні.

Під час заняття з курсу «Математика та логіка рішень» учні працювали над темами комбінаторики та теорії ймовірностей, що сприяють розвитку логічного й аналітичного мислення, а також навичок ухвалення рішень в умовах невизначеності. Учасники не лише розв’язували математичні задачі, а й обговорювали застосування математичних методів у реальному житті.

У межах курсу «STEM-English Pitching Lab» головну увагу було зосереджено на темі самопрезентації у діловому середовищі та перших кроках побудови кар’єри у STEM-професіях. Учасники визначали необхідні навички та особистісні якості для професійного розвитку, створювали власні резюме на європейському порталі Europass для подання заявок на вакансію інженера, а також обговорювали типові запитання, що можуть виникнути під час співбесіди.

Завдяки інтерактивним партам STEM-лабораторії школярі змогли практично відпрацювати комунікаційні навички та отримати досвід побудови ефективної професійної самопрезентації.

Навчання у STEM-школі продовжується. Кожен курс поєднує наукову глибину з практичною спрямованістю, забезпечуючи учасникам можливість розвивати критичне мислення, креативність і міждисциплінарні компетентності, необхідні для успішної реалізації в сучасному технологічному середовищі.

Подобається це: Подобається Завантаження…