Асоціація футболу Тернопільщини визначила дату і місце проведення «золотого» матчу, який визначить чемпіона Тернопільської області з футболу 2025 року.

Він відбудеться у селі Трибухівці на місцевому стадіоні в неділю, 26 жовтня. Початок матчу о 15 годині.

У головному матчі сезону ФК «Борщів» гратиме проти «Агрона» з Великогаївської громади.

Варто нагадати, за підсумками регулярного чемпіонату, борщівська та великогаївська команди набрали однакову кількість очок – по 52. Згідно з регламентом, між цими колективами і відбудеться додатковий матч, який визначить кращу аматорську команду області 2025 року.

Любителів футболу запрошують відвідати цікавий футбольний поєдинок. А для тих, хто не матиме змоги потрапати на стадіон у Трибухівцях, буде організована пряма трансляція на Ютуб-каналі Асоціації футболу Тернопільщини.

