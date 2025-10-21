Верховна Рада 21 жовтня продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів.

За прийняття проєкту закону про затвердження указу президента “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні” проголосували 317 нардепів, повідомляє видання “Українська правда”.

Рішення про продовження мобілізації підтримали 315 народних обранців.

Термін воєнного стану та мобілізації буде продовжено з 5 листопада на 90 днів, тобто до 3 лютого 2026 року.

Раніше президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкти законів про продовження мобілізації та воєнного стану на 90 днів із 5 листопада.

