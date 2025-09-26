Сьогодні: П’ятниця. 26.09.2025

У суботу на Тернопільщині – сухо, нічні заморозки та прохолодний день

У суботу на Тернопільщині – сухо, нічні заморозки та прохолодний день

У вихідні погоду Тернопільщини визначатиме антициклон. Збережеться суха та прохолодна погода.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

27 вересня в області – мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 2-7 градусів тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси. Температура повітря вдень 12-17 градусів.

У Тернополі – хмарно з проясненням. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 3-5 градусів тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2 градуси. Температура повітря вдень 14-16 градусів.

