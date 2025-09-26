Сьогодні: П’ятниця. 26.09.2025

На фронті загинув Іван Стрільчук з Тернопільщини: захищав Україну від початку війни

Івану Стрільчуку з Теребовлі було лише 32 роки. Від початку війни – на фронті. Пройшов усі пекельні точки. Іван загинув на Донеччині, де вже стільки цвіту українського полягло. Вічна пам’ять і шана Герою!

Гірку звістку повідомили у Теребовлянській громаді.

«У російсько-українській війні загинув мешканець м. Теребовля солдат Стрільчук Іван Васильович, 01.07.1993 р.н. Життя захисника обірвалося 18 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Володимирівка Донецької області.

Іван Стрільчук прийнятий на військову службу 28 квітня 2022 року. Був навідником кулеметного взводу.

Теребовлянська міська рада та міський голова Олег Продан висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя. У цю тяжку годину поділяємо ваш біль та схиляємо голови в скорботі разом із вами. Пам’ять про Івана, його мужність і відданість Україні назавжди залишаться у серцях жителів громади. Вічна та світла пам’ять!», – йдеться у повідомленні.

