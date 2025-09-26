У Бучачі поліцейський врятував життя 35-річній жінці

Поширити

Tweet

Pin

LinkedIn

Email

Друк

Небайдужість та вчасна реакція поліцейського допомогли врятувати людське життя.



Інцидент стався в місті Бучач. Інспектор сектору реагування патрульної поліції Бучацького відділення поліції Роман Стасів, перебуваючи поза службою, проїжджав автомобілем і помітив на узбіччі дороги непритомну жінку.



Правоохоронець одразу зупинився, викликав бригаду екстреної медичної допомоги та до її приїзду надавав потерпілій домедичну допомогу.



Жінку госпіталізували до лікарні. З’ясувалося, це – 35-річна жителька Бучача, яка має проблеми зі здоров’ям. За попередньою інформацією, жінці раптово стало погано на вулиці і вона втратила свідомість, повідомили в обласній поліції.

