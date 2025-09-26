Сьогодні: П’ятниця. 26.09.2025

  • search

У Бучачі поліцейський врятував життя 35-річній жінці

Прокоментуй!
У Бучачі поліцейський врятував життя 35-річній жінці

Небайдужість та вчасна реакція поліцейського допомогли врятувати людське життя.

Інцидент стався в місті Бучач. Інспектор сектору реагування патрульної поліції Бучацького відділення поліції Роман Стасів, перебуваючи поза службою, проїжджав автомобілем і помітив на узбіччі дороги непритомну жінку.

Правоохоронець одразу зупинився, викликав бригаду екстреної медичної допомоги та до її приїзду надавав потерпілій домедичну допомогу.

Жінку госпіталізували до лікарні. З’ясувалося, це – 35-річна жителька Бучача, яка має проблеми зі здоров’ям. За попередньою інформацією, жінці раптово стало погано на вулиці і вона втратила свідомість, повідомили в обласній поліції. 

Автор

журналіст, газета "Наш ДЕНЬ"

Схожі публікації

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Зараз з нами

93 користувачів онлайн

Архіви

Останні публікації

E-MAIL

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використання матеріалів та новин інтернет-ресурсу газети “Наш день” дозволяється при умові посилання на газету “Наш день”.

Для новинних та інтернет-видань, обов’язковою умовою має бути пряме гіпер-посилання на інтернет-ресурс газети “Наш день” в першому абзаці, відкрите для пошукових систем.