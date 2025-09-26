Скорботна звістка: на фронті загинув Іван Висоцький з Тернопільщини

Поширити

Лише 37 років відміряла доля Іванові Висоцькому із села Ценів Козівської громади. Життя захисника обірвалося під час виконання бойового завдання на Донеччині. Вічна пам’ять та шана Герою!

«Війна забрала ще одне життя.

Захищаючи Батьківщину, загинув житель села Ценів, військовослужбовець Висоцький Іван Ярославович, 22 січня 1988 року народження.

20 вересня, під час виконання бойового завдання на Донеччині, обірвалося життя Захисника.

Щиро співчуваємо родині!

Вічна пам’ять Герою!» – написав Козівський селищний голова Сергій Добалюк.