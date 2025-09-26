Сьогодні: П’ятниця. 26.09.2025

Житель Гримайлова незаконно зрізав дерева у природному заповіднику

Під час спільного профілактичного рейду співробітники відділення поліції №3 (м. Гусятин) разом із лісниками виявили чоловіка, який за допомогою бензопили зрізав дерева. У ході перевірки з’ясувалося, що жодних дозвільних документів на порубку він не мав, повідомили в обласній поліції.

Правоохоронці встановили, що порубка здійснювалася на території, яка належить до природно-заповідного фонду. Порушником виявився 36-річний житель Гримайлова.

Слідчі поліції оголосили фігуранту підозру за ч. 3 ст. 246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка дерев, вчинена на територіях чи об’єктах природно-заповідного фонду). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Триває досудове розслідування.

