У ЗУНУ презентують проєкт «Літопис мужності»

29 вересня о 13:00, напередодні Дня захисника та захисниці України, у читальному залі для студентів бібліотеки ім. Л. Каніщенка ЗУНУ відбудеться презентація проєкту “Літопис мужності”.

Проєкт започаткований з метою вшанування світлої пам’яті студентів, викладачів та працівників Західноукраїнського національного університету, які віддали своє життя, захищаючи Україну від російського агресора.

“Літопис мужності” – це не лише зібрані факти й архівні дані, а й живе нагадування про високу ціну свободи, незламність духу та жертовність наших Героїв.

Під час заходу буде представлено матеріали про загиблих воїнів університетської спільноти.

Відданим синам України – вічна шана та вдячність.