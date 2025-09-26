Курсанти Тернопільського коледжу присягнули на вірність Україні

Сьогодні у Збаразькому замку сотня курсантів Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою склала Клятву на вірність Україні та українському народові.
«Мав честь привітати першокурсників та їхні родини.
Клятва – це не лише ритуал, а обов’язок на все життя. Це шлях честі, мужності й відданості нашій державі.
Ми пишаємося молодим поколінням – правонаступниками козацького роду, січових стрільців, героїв Крут, воїнів УПА і сучасних захисників України.
Щиро дякую викладачам, батькам та духовним наставникам за виховання юнаків і юнок.
Вірю, що вони з гідністю пронесуть Клятву крізь життя та стануть гордістю України», – сказав начальник ТОВА В’ячеслав Негода.