Курсанти Тернопільського коледжу присягнули на вірність Україні

Сьогодні у Збаразькому замку сотня курсантів Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою склала Клятву на вірність Україні та українському народові.

«Мав честь привітати першокурсників та їхні родини.

Клятва – це не лише ритуал, а обов’язок на все життя. Це шлях честі, мужності й відданості нашій державі.

Ми пишаємося молодим поколінням – правонаступниками козацького роду, січових стрільців, героїв Крут, воїнів УПА і сучасних захисників України.

Щиро дякую викладачам, батькам та духовним наставникам за виховання юнаків і юнок.

Вірю, що вони з гідністю пронесуть Клятву крізь життя та стануть гордістю України», – сказав начальник ТОВА В’ячеслав Негода.