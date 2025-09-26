Військовий облік: автоматизація та спрощення процедур

Поширити

Уряд ухвалив ініційоване Міністерство оборони України рішення про автоматизацію постановки та зняття громадян з військового обліку.

Більше не потрібно відвідувати ТЦК та СП для постановки на облік або зняття з нього після досягнення граничного віку – процеси відбуватимуться автоматично.

Основні зміни:

Взяття на облік призовників (17 років) можливе дистанційно через застосунок «Резерв+». Проходження ВЛК необов’язкове.

Чоловіки віком 25-60 років, які не стояли на обліку, будуть поставлені на нього автоматично.

Автоматизовано зняття з обліку для тих, хто досяг граничного віку перебування в запасі.

Докладніше https://mod.gov.ua/…/uryad–unormuvav–avtomatichnu…