Сьогодні: П’ятниця. 26.09.2025

  • search

На Чортківщині під колеса авто потрапив пенсіонер

Прокоментуй!
На Чортківщині під колеса авто потрапив пенсіонер

З переломами та іншими тілесними ушкодженнями до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 63-річного чоловіка. Травми пенсіонер отримав у результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія трапилася 25 вересня близько 21:20 на автодорозі “Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече”, а саме в селі Торське. На місці події працювала слідчо-оперативна група Заліщицького відділення поліції.

У ході перевірки стало відомо, що на момент автопригоди потерпілий знаходився на проїжджій частині дороги за межами пішохідного переходу і потрапив під колеса автомобіля Volkswagen Phaeton.

Водій попередньо тверезий, але у нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю, повідомили в обласній поліції.

Автор

журналіст, газета "Наш ДЕНЬ"

Схожі публікації

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Зараз з нами

147 користувачів онлайн

Архіви

Останні публікації

E-MAIL

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використання матеріалів та новин інтернет-ресурсу газети “Наш день” дозволяється при умові посилання на газету “Наш день”.

Для новинних та інтернет-видань, обов’язковою умовою має бути пряме гіпер-посилання на інтернет-ресурс газети “Наш день” в першому абзаці, відкрите для пошукових систем.