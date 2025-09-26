На Чортківщині під колеса авто потрапив пенсіонер

Поширити

З переломами та іншими тілесними ушкодженнями до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 63-річного чоловіка. Травми пенсіонер отримав у результаті дорожньо-транспортної пригоди.



Аварія трапилася 25 вересня близько 21:20 на автодорозі “Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече”, а саме в селі Торське. На місці події працювала слідчо-оперативна група Заліщицького відділення поліції.



У ході перевірки стало відомо, що на момент автопригоди потерпілий знаходився на проїжджій частині дороги за межами пішохідного переходу і потрапив під колеса автомобіля Volkswagen Phaeton.



Водій попередньо тверезий, але у нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю, повідомили в обласній поліції.

