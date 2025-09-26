Сьогодні: П’ятниця. 26.09.2025

У Тернополі відбулася панахида «Світло молитви в темряві війни» за загиблими Героями

У Тернополі відбулася панахида «Світло молитви в темряві війни» за загиблими Героями

Сьогодні в парку Шевченка, біля Дзвону Пам’яті, відбувся особливий Поминальний молебень “Світло молитви в темряві війни”. Тернополяни зібралися біля Меморіальної стели “Воїнам, загиблим за волю України”, щоб вшанувати пам’ять наших Героїв.

У спільні молитві згадали поіменно кожного воїна-земляка, який загинув у вересні, починаючи з 2014 року. Кожне ім’я – це чиєсь життя, чиїсь мрії, любов.

Відтепер це стане щомісячною традицією нашого міста. Кожної останньої п’ятниці місяця тернополяни збиратимуться, щоб згадати в молитві тих, хто відлетів до небесних полків, борючись за майбутнє країни.

«Памʼятаємо назавжди. Низький уклін кожному, хто втратив найріднішу людину. Висловлюю вам найщиріші співчуття! Світла пам’ять усім Героям України!», – написав міський голова Сергій Надал.

