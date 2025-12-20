У Тернопільському обласному художньому музеї презентували персональну виставку живопису Олега Приходька з Миколаєва.

Олег Приходько – український живописець, заслужений діяч мистецтв України. Його твори експонувалися в багатьох містах України та за кордоном, зокрема у США й Китаї, де картини зберігаються також у музейних колекціях. Автор численних персональних виставок.

Після повномасштабного вторгнення переїхав до Івано-Франківська.

«Говорячи про живопис Олега Приходька, варто підкреслити: це митець, якому підвладні практично всі жанри.

Його портрети, історичні полотна, жанрові сцени свідчать про глибоке володіння реалістичною школою. Водночас він є блискучим майстром пленерного живопису.

Його пейзажі сповнені світла, повітря, південної експресії й руху», – розповіла Ольга Ваврик, заступник директора ТОХМ.

У доробку митця є твори, натхненні епохою Відродження. Багатофігурні композиції, напівпрозорі образи, фрагментарність, де минуле й сучасність з’єднуються в єдиному живописному просторі.

Усього в експозиції представлено 33 роботи.

Виставка триватиме до 25 січня 2026 року.

Фото: Марія Хвостяк.

