За підсумками січня-листопада 2025 року п’ять провідних галузей економіки області забезпечили основну частину податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів. До зведеного бюджету України від цих галузей надійшло 13,2 млрд грн, що становить 69,3% усіх мобілізованих Головним управлінням ДПС у Тернопільській області доходів.

Основні надходження до зведеного бюджету сформували:

сільське, лісове та рибне господарство – 3,11 млрд грн (+30% до минулого року), частка у загальних надходженнях – 16,3%;

оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспорту – понад 3 млрд грн (+29%), частка – 16%;

державне управління й оборона, обов’язкове соцстрахування – майже 3 млрд грн, частка – 16%;

переробна промисловість – 2,9 млрд грн (+56%), частка – 15,3%;

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 1,16 млрд грн (+14%), частка – 6,1%.

Ці ж галузі стали ключовими джерелами наповнення місцевих бюджетів. Упродовж одинадцяти місяців цього року вони забезпечили 5,7 млрд грн надходжень, або 63% доходів місцевих скарбниць області, повідомили в податковій.

До бюджетів громад найбільше надійшло від:

сільського, лісового та рибного господарства – 1,71 млрд грн (+16%), частка – 19%;

оптової та роздрібної торгівлі, ремонту транспорту – 1,3 млрд грн (+16,6%), частка – 15%;

переробної промисловості – 1,22 млрд грн (+43%), частка – 13,5%;

державного управління й оборони, обов’язкового соцстрахування – 859,9 млн грн (+11,6%), частка – 9,5%;

транспорту, складського господарства, поштово-кур’єрської діяльності – 573,8 млн грн (+12%), частка – 6,3%.

Наведені показники свідчать про стабільну роботу бізнесу та зростання ключових секторів економіки Тернопільщини, які формують фінансову основу як державного, так і місцевих бюджетів, створюючи ресурс для розвитку громад і регіону загалом.

Подобається це: Подобається Завантаження…