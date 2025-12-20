У Західноукраїнському національному університеті відбулася II Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні процеси освітньої сфери України та країн Центральної Європи: стан, проблеми і перспективи», організована колективом кафедри освітології і педагогіки соціально-гуманітарного факультету.

Базою проведення конференції у 2025 році стала Академія суспільних наук – Вища школа управління та адміністрування в м. Ополє (Республіка Польща), що підкреслило міжнародний характер заходу та сприяло розширенню академічної співпраці між закладами вищої освіти України та країн Центральної Європи. Співорганізаторами конференції також були Католицький університет у Ружомберку (Словацька Республіка) та Коледж прикладної психології в м. Терезін (Чеська Республіка).

У роботі конференції взяли участь науковці, науково-педагогічні працівники, управлінці у сфері освіти, провідні практики закладів дошкільної, початкової, інклюзивної, професійної та медіаосвіти, а також здобувачі першого, другого та третього рівнів вищої освіти з України та країн Центральної Європи.

Захід проводився у комбінованому форматі офлайн та онлайн, що забезпечило широке міжнародне представництво та активну наукову комунікацію.

У межах конференції функціонували п’ять секцій, де учасники обговорювали актуальні проблеми та перспективи розвитку освітньої галузі.

Під час роботи першої секції учасники акцентували увагу на питаннях управління закладами освіти в умовах змін, упровадженні нових управлінських моделей та сучасних освітніх технологій.

У межах другої секції обговорювалися стратегії й технології розвитку дошкільної та початкової освіти, зокрема інноваційні підходи до навчання та виховання дітей.

Третя секція була присвячена проблемам забезпечення якості інклюзивної освіти, створенню безпечного та доступного освітнього середовища для осіб з особливими освітніми потребами.

Під час роботи четвертої секції увагу зосереджено на питаннях медіаосвіти та соціальних комунікацій в умовах суспільних трансформацій.

У межах п’ятої секції учасники обговорили інноваційні підходи в професійній та неперервній освіті, а також актуальні виклики підготовки фахівців упродовж життя.

Під час роботи конференції учасники представили результати сучасних наукових досліджень, обговорили ефективні освітні практики, інноваційні підходи до управління та навчання, окреслили перспективні напрями подальшої міжуніверситетської та міжнародної співпраці.

Проведення науково-практичного заходу вкотре підтвердило роль Західноукраїнського національного університету як активного учасника міжнародного освітньо-наукового простору та якісної платформи для обговорення актуальних проблем розвитку сучасної освіти в європейському контексті.

