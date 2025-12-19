20 грудня в області – хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Туман видимістю 200-500 м. Вночі та вранці слабка ожеледь, на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер південно-східний, 2-7 м/с. Температура повітря впродовж доби від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – хмарно. Увечері можливий дощ. Туман видимістю 200-500 м. Вітер південно-східний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла, вдень 2-4 градуси тепла.

