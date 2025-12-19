У Тернополі запрацював новий регіональний Центр захисту прав людини, створений за ініціативи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця та за підтримки ООН (УВКБ ООН).

Центр знаходиться на проспекті Степана Бандери, 96 та стане важливим осередком правозахисної допомоги, зокрема, для родин військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни, надаючи консультації, правову допомогу, а також дитячі простори та хаби для громадських ініціатив.

На відкриття Центру завітали омбудсман України Дмитро Лубінець, народний депутат Андрій Богданець, міський голова Тернополя Сергій Надал, керівництво Тернопільської обласної військової адміністрації, обласної ради, а також представники партнерських організацій.

«Одна з основних ідей відкриття регіональних центрів захисту прав людини – це розбудова системи правозахисту. Ми хочемо, щоб постраждалі від російської агресії знали: є місце, куди вони можуть прийти і отримати допомогу, де їх вислухають і проконсультують, – сказав Дмитро Лубінець. – Цей центр буде важливим майданчиком для роботи з родинами військовополонених, зниклих безвісти, а також для захисту прав внутрішньо переміщених осіб тощо. Ми розуміємо, що відкриття цього центру призведе до збільшення звернень, і готові реагувати на них оперативно, щоб кожен отримав необхідну допомогу».

Центр захисту прав людини працюватиме за дев’ятьма напрямками, серед яких – захист прав людини у різних сферах суспільного життя, зокрема, у сфері оборони та безпеки, а також захисті прав захисників, ветеранів та їхніх сімей. Він не лише надаватиме консультації, але й здійснюватиме моніторингову діяльність та просвітницьку роботу.

