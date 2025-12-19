У п’ятницю, 19 грудня, в межах стамбульських домовленостей до України повернули тіла ще 1003 загиблих українських захисників.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«Сьогодні відбулися репатріаційні заходи. В Україну повернуто 1003 тіла, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям. Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, репатріаційні заходи відбулися за сприяння Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

