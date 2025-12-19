У Тернополі прийнято рішення про податкову підтримку підприємців, нежитлова нерухомість яких постраждала внаслідок ракетної атаки 19 листопада 2025 року.

Для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у першому півріччі 2026 року діятимуть податкові пільги. Зокрема, від сплати податку на нерухомість і земельного податку звільняється майно, яке потребує капітального ремонту, реконструкції або реставрації. Якщо об’єкт потребує поточного ремонту, передбачене звільнення від податку на нерухомість.

Також для постраждалого майна встановлюється знижена орендна плата за землю. Вона становитиме 1,0 відсоток від нормативної грошової оцінки землі для земельних ділянок різного цільового призначення, якщо майно потребує капітального відновлення.

Пільги надаватимуться за переліком, який затверджується виконавчим комітетом міської ради. Сформований перелік підприємців передадуть до Головного управління ДПС у Тернопільській області до 1 лютого 2026 року.

Окрім цього, рішенням поширено знижену ставку орендної плати за землю для підприємців, майно яких постраждало під час ракетних атак 25 травня та 6 червня 2025 року. Для них ставка оренди у розмірі 1,0 відсотка діятиме з 1 червня до 31 грудня 2025 року за умови, що майно потребує капітального ремонту, реконструкції або реставрації.

Подобається це: Подобається Завантаження…