Перший заступник Байковецького сільського голови Микола Дума від імені головнокомандувача Збройних Сил України вручив жителю села Стегниківці, воїну-захиснику, патріотові Андрію Бойку «Золотий хрест».

Про це повідомили у Байковецькій громаді.

«Золотий хрест» – це почесний нагрудний знак Головнокомандувача ЗСУ, яким нагороджують військовослужбовців рядового та сержантського складу за мужність і успішне виконання бойових завдань, а також за видатні вчинки під час бойових дій, захисту суверенітету та територіальної цілісності України. Це одна з найвищих військових нагород, яка символізує визнання заслуг, доблесть і відданість військовослужбовця.

Окрім того, Микола Дума нагородив Героя відомчою відзнакою – цінним подарунком від Байковецького сільського голови наручним годинником з логотипом громади.

Він разом з заступником сільського голови Віктором Пулькою щиро привітали воїна з високою нагородою і висловили йому подяку за мужність і відвагу, за те, що боронить Україну та її незалежність.

До привітань від керівництва громади долучився фахівець із супроводу ветеранів у Байковецькій громаді Руслан Шпилюр.

